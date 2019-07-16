جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب " ، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 13 - 27 من أغسطس القادم في نسخة تعد هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها 10 أندية منذ انطلاقتهـا عام 97 .واحتضنت مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة حفل التدشين، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بدر ذياب ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للعبة محمد المنيع، حيث كُشف عن الشعار الذي احتوى على اللونين " الأخضر والأزرق" اللذين يرمزان للون المملكة العربية السعودية و النخيل في المنطقة الشرقية مقر إقامة البطولة ولون البحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي، فيما مثلت شخصية البطولة " النمر العربي".وبهذه المناسبة عبّر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن فخره واعتزازه باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير، وقال: "حظي القطاع الرياضي في بلادنا الغالية بدعم غير مسبوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة حراكاً ونشاطاً رياضياً شبابياً كبيراً على المستويات كافة، حتى أصبحت بلادنا محط أنظار العالم أجمع بعد استضافة العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية العالمية".وأضاف سموه : " اليوم نحظى بفرصة أخرى ومختلفة باستضافة المملكة لحدث عالمي كبير كبطولة العالم لكرة اليد، وبمشاركة عدد من الفرق العربية والخليجية والعالمية، ونتطلع بمشيئة الله لأن يظهر هذا التجمع بالشكل المأمول والذي يتناسب مع قيمة هذه البطولة الكبيرة.من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، أن استضافة المملكة لحدث " سوبر جلوب " ليس بغريب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الرياضة السعودية في استضافة العديد من المحافل العالمية في مختلف الألعاب خلال العامين الماضيين بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام من صناع القرار.// انتهى //21:24ت م0240