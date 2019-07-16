مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019م واسزار المدير العام للتعليم المكلّف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني اليوم معرض أعمال ومنجزات الدارسات بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مكة المكرمة بمقر حي الخيوط بحضور المديرة التنفيذية للحملة دلال اللحياني وجميع أعضاء الحلمة المكلّفين .واطلع المدير العام على أعمال الدارسات التعليمية ومنجزاتها ومخرجات العملية التعليمية خلال مدّة تنفيذ الحملة الصيفية.وعبّر المدير العام عن سعادته بما حققته الدارسات من بلوغ الهدف التعليمي والتوعوي من الحملة الصيفية، مشيدًا بمستوى الإتقان الذي لمسه منهن في مهارتي الكتابة والحساب، مشيراً إلى أن الحملة الصيفية بتعليم مكة المكرمة عملت على تعليم الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية، منوهاً بجهود القيادة الرشيدة ودعمها لرفع المستوى التعليمي وخفض مستوى الأمية بمناطق المملكة ومحافظاتها كافة إسهاما في تحقيق رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.وأشاد الدكتور الزهراني بجهود أعضاء اللجنة لإنجاح الحملة الصيفية ونشر الوعي التثقيفي التعليمي لدى المستهدفين والمستهدفات.يذكر أن المعرض اشتمل على أعمال الدراسات في 13 مركزا وهذه الأعمال تحتوي على مخرجاتهن التعليمية في القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم والحساب والأرقام كما شملت من جانب آخر منجزاتهن المهارية ومخرجات أنشطتهن في برامج وفعاليات النشاط التثقيفية والترفيهية.// انتهى //21:25ت م0241