إسلام آباد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأكد الرئيس الباكستاني عارف علوي حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد سفير الاتحاد الأوروبي لدى باكستان جين فرانكويس.ودعا علوي إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من كلا الجانبين لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.وأشاد بمنح الاتحاد الأوروبي باكستان ميزة "النظام المعمم للأفضلية التجارية"، مشيراً إلى أن هذه الميزة لها آثار إيجابية على تحسين الاقتصاد الباكستاني.// انتهى //22:23ت م0243