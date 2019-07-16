الباحة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسرعى وكيل إمارة منطقة الباحة المكلّف أحمد بن صالح السياري اليوم سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثالث على كأس إمارة المنطقة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي وذلك في نادي الفروسية بمحافظة العقيق .وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي كلمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن جميع العاملين بلجان الصيف بالمحافظة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته سباق الخيل على كأس إمارة منطقة الباحة منوهاً بحرص المحافظة على هذه الرياضة المحبّبة للجميع التي تحظى بجماهرية كبيرة تمثلت في الحضور منذ انطلاق الفعالية بعد عيد الفطر المبارك حتى اليوم, مشيداً بجهود اللجان العاملة التي أسهمت في إنجاح الحفل وفعاليات الصيف .بعد ذلك شاهد الحضور أوبريتاً بعنوان "عقيق الفروسية" .عقب ذلك انطلق سباق الخيل المكوّن من شوطين: الأول عسايف مواليد 2016م على مسافة 1200متر وحقّق الجواد إليوس الأنصاري للمالك مربط الأحمدية المركز الأول في الشوط الأول، والجواد هنوف الزاملية للمالك مربط العقيق المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد أصيل مظفر للمالك مربط هدبان .فيما خُصّص الشوط الثاني لخيل إنتاج 2015م فأعلى على مسافة 1900متر ، وحقق المركز الأول الجواد شقران العلي للمالك مربط الحرداء، وحلّ ثانياً أيهم العذبة للمالك فهد المطيري، وثالثاً الجواد النيزك للمالك حمد الحلافي.وفي ختام السباق كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلّف الفائزين بالشوطين ، كما كُرّمت الجهات المنظمة والداعمون لصيف المحافظة لهذا العام، فيما تسلّم وكيل إمارة الباحة المكلّف هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //22:41ت م0246