إسلام آباد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية تصب في مصلحة أمن المنطقة.وأوضح في كلمة ألقاها اليوم في ندوة حول العلاقات الباكستانية الأمريكية بمعهد باكستان للدراسات السياسية في إسلام آباد، أن سياسة باكستان الخارجية تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الولايات المتحدة.وأضاف أن باكستان ترتبط بعلاقات متنوعة مع الولايات المتحدة تشمل مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا والتعليم والتجارة.// انتهى //22:47ت م0247