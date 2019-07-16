الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واستنطلق غداً منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في نيوم المشروع العملاق الذي يعدّ الأكثر طموحاً على مستوى العالم حيث ستشهد المنافسات مشاركة ستة منتخبات هي السعودية " المستضيف " وإنجلترا والصين والإمارات وعمان ومصر .وسيلتقي في أولى المباريات المنتخب الإماراتي مع منتخب إنجلترا وفي ثاني المواجهات يواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني ، وستقام المباريات في إستاد بُني خصيصاً لهذه البطولة في قيال الواقعة في منطقة نيوم.وسيواكب هذه البطولة ثلاث فعاليات شاطئية أخرى في المدّة نفسها وستعقد كلها في قيال وهي كأس العالم الخمسين للتزلج المائي وفعالية رياضة الرجبي وأخرى للتنس.وهذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها نيوم أنشطة وفعاليات رياضية بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر إبريل الماضي التي شهدت القفز بالسترات المجنّحة وتسلّق الجبال.ويعدّ قطاع الرياضة أحد القطاعات الـ 16 التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم ، حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية عديدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة .// انتهى //22:52ت م0248