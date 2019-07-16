تونس 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسارتفعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي اليوم إلى 16.3 مليار دينار تونسي / 5.7 مليار دولار أميركي / وهو ما يغطي 91 يومًا من الواردات التونسية وفق أرقام نشرها البنك على موقعه الإلكتروني.وقد ارتفعت موجودات النّقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي إلى ما يكفي 80 يومًا من الواردات، كما تمكّنت تونس الأسبوع الماضي من الحصول على قرض رقاعي من السوق الدولية بقيمة 700 مليون يورو إلى جانب انتعاش عائدات القطاع السياحي.// انتهى //22:53ت م0249