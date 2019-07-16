الخرطوم 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //22:53ت م0250