بغداد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم في العاصمة العراقية بغداد برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني.وبُحثت خلال اللقاء القضايا العالقة بين بغداد وإربيل وإمكانية حلّها بموجب الدستور وفي إطار وحدة العراق.وأوضح بيان صحفي صادر عن الحكومة العراقية أنّ الجانبين رحبا خلال لقائهما بأجواء التعاون والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل تعزيز التكامل وحلّ جميع الإشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة العراق وشعبه.كما استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس حكومة الإقليم وبحث معه ملف التعاون بين بغداد وإربيل وطرق إيجاد حلول للقضايا العالقة.// انتهى //22:54ت م0251