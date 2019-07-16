الرباط 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم دعم المملكة المغربية الموصول وحرصها الدائم على الإسهام في جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، من أجل تحقيق الأهداف التنموية لرسالتها الحضارية والنهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مختلف مجالات التربية والعلوم.وهنّأ العثماني خلال استقباله اليوم بالرباط المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك على تعيينه مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة "إيسيسكو" ، متمنيًا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.ومن جهته أشاد المالك بالعلاقات المتميّزة القائمة بين المنظمة ومختلف المؤسسات الحكومية المغربية المعنية.// انتهى //22:56ت م0252