الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 16 للكبار التي ستنطلق الجمعة المقبل بطشقند.وكان في استقبال بعثة المنتخب السعودي في المطار نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان نايف الشمري ووفدا السفارة والاتحاد الأوزبكي للكاراتيه .ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه إبراهيم الدرع والجهاز الفني بقيادة عبدالفتاح النّجار ومدرب القتال على الزهراني ومدرب الكاتا رضاء يوسف و11 لاعباً هم: فهد الخثعمي وعبدالله الحربي وعمر العازمي وطارق حامدي وسلطان الزهراني وعبدالعزيز الحكمي وصالح القويع ومشاري الزعبي ومسفر الأسمري ومحمد الغامدي ومنصور مبارك.وأكّد إبراهيم الدرع جاهزية لاعبي المنتخب لهذه المشاركة وقال :" أُعد لهذا المحفل الآسيوي من خلال إقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية " ، مشيراً إلى أنّ البطولة ستشهد منافسة قوية لأهميتها في التأهل إلى الأولمبياد القادم في اليابان عام 2020 ، مقدماً شكره وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان على اهتمامهم ومتابعتهم .// انتهى //22:56ت م0253