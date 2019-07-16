سياسي / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية
الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16 م واس
جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
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23:07ت م
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