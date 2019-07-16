بغداد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.05 %, متوقفًا عند 488.68 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات، وانخفاض أسهم 4 شركات، فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 527,046,609 سهمًا، بقيمة 267,712,233 دينارًا عراقيًا، تحصلت من خلال إبرام 192 صفقة، شملت 23 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //23:24ت م0258