أبوظبي 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسّان سلامة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأمم المتحدة عبر آليات الشراكة المتعددة بينهما في المجالات التنموية والإنسانية.وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، مثنيًا في الوقت نفسه على الجهود المقدّرة للدكتور غسّان سلامة في هذا المجال.// انتهى //23:33ت م0259