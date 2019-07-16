لندن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأصدرت بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا والإمارات ومصر بياناً مشتركاً أكّدت من خلاله القلق العميق حيال استمرار القتال في طرابلس والأوضاع الأمنية في البلاد عموماً.ودعت المجموعة من خلال البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية اليوم إلى خفض التصعيد فورًا ووقف القتال الدائر وحثّت على العودة مباشرة إلى العملية السياسية بموجب تكليف الأمم المتحدة.كما أشارت إلى القلق العميق بشأن المحاولات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، داعية جميع أطراف الصراع في طرابلس للنأي بأنفسهم عن هؤلاء الإرهابيين والأفراد الذين حظرتهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، مجدّدةً الالتزام بمحاسبة المسؤولين عن حالة عدم الاستقرار في البلاد.وأكّدت دعمها التام لقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسّان سلامة، لجهود تحقيق الاستقرار في أنحاء ليبيا كافة.وذكّرت بضرورة تنشيط جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة الهادفة إلى تشجيع تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحظى بالمصداقية، وتمكين التوزيع العادل للموارد، وإحراز تقدم في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وغيره من المؤسسات الليبية السيادية.وفي ذات السياق دعت المجموعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال التام لالتزاماتها بشأن الإسهام في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة التي تسبب زعزعة الاستقرار وحماية موارد النفط في ليبيا وفق ما تنصّ عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015م) و2278 (2016م) و2362 (2017م) و2473 (2019م).// انتهى //23:44ت م0261