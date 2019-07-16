بروكسل 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسانتخب النواب الأوروبيون الألمانية أورسولا فون دير لين رئيسة للمفوضية الأوروبية في منصب الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية خلفًا لجان كلود يونكر.وحصلت أورسولا فون دير لين على 383 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 327 نائبًا وامتناع 22 عن التصويت.وشغلت أورسولا فون دير لين منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، حيث أعلنت مؤخراً أنها ستستقيل من منصبها في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للتركيز على أن تصبح الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:55ت م0262