القاهرة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسنظّم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربي أربع مجموعات نقاشية مع الأطفال حول "المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام"،وأوضح المجلس في بيان له اليوم أنه شارك في أعمال هذه المجموعات النقاشية التي عقدت بإمارة الشارقة على مدي يومين 40 طفلًا وطفلة من مختلف المستويات العمرية والتعليمية بهدف الوقوف على آراء ووجهات نظر هؤلاء الأطفال فيما يُقدم من مصطلحات ومفاهيم وصور خطأ حول الأطفال في وسائل الإعلام وتأثيرات ذلك نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا، وكذلك إعمالاً بحق الأطفال في المشاركة الفعّالة في التعبير عن آرائهم بحرية فيما يخصهم.وأشار البيان إلى تصدر الإعلام الإلكتروني الأفضلية الأولى عند الأطفال بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب الالكترونية، وأن أكثر ما يشاهدونه هو المحتوى الأجنبي من أفلام ومسلسلات وبرامج، وأكدوا على أن أبرز القضايا التي يجب أن يتناولها الإعلام هو التنمّر ومكافحة العنف ضد الأطفال، وأوصوا بأن يتجنّب الإعلام استخدام المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ حول الأطفال لما لها من تأثير سلبي بما في ذلك الصور النمطية للفتيات في المجتمع، مع استخدام الخطاب الإيجابي والابتكاري وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي فيما يقدم للأطفال.وأشار إلى أن هذه المجموعات النقاشية تأتي ضمن تنفيذ منهجية إعداد دليل "تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام" الذي يعدّه المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بالتطبيق على 4 دول عربية (تم الانتهاء منه في كل من مصر ولبنان، وجاري حاليًا بالإمارات وفي تونس كمرحلة قادمة)، وذلك كمكوّن من مكونات مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي تحت شعار "إعلام صديق للطفولة".// انتهى //23:59ت م0263