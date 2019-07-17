دكا 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019م واسقام معالي وزير الدولة لشؤون الأديان في بنجلاديش الشيخ محمد عبدالله اليوم بزيارة لصالة خدمة مبادرة طريق مكة في مطار شاه جلال الدولي في دكا.واطلع معاليه على طبيعة عمل فريق المبادرة والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في مطار شاه جلال لتسهيل إجراءات سفرهم من بنجلاديش حتى يصلوا - بإذن الله - إلى المملكة استعداداً لأداء مناسك الحج .وأعرب معاليه في تصريح له عن إعجابه بما شاهده من تقدم في سرعة إنجاز إجراءات السفر، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة وعلى التوجيه بتنفيذ هذه المبادرة الجليلة في بنجلاديش لأول مرة هذا العام.// انتهى //00:40ت م0265