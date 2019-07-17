نيويورك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسالتقى نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، برئيسة بروتوكول الأمم المتحدة المعينة حديثًا بكاتريكس كانيا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وقدم الدكتور منزلاوي التهنئة لكانيا، على توليها هذا المنصب، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهمتها الجديدة، مؤكداً حرص وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة على تعزيز التعاون وترسيخ العلاقات مع جميع إدارات الأمم المتحدة وخاصة إدارة البروتوكول بما يخدم المصالح المشتركة ويسهل وينظم مشاركات وفود المملكة في مختلف الاجتماعات والمناسبات التي تقام في الأمم المتحدة.حضر اللقاء ضابط البروتوكول والاتصال في مكتب رئيسة البروتوكول لدى الأمم المتحدة عائشة بنت منصور، ورئيس قسم الاعلام والبروتوكول في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //01:15ت م0268