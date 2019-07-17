بيروت 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في اليرزة، حفل عشاء تكريمًا لرئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان والوفد المرافق له.حضر المأدبة معالي وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والسياحة أواديس كيدانيان، وعميد السلك الدبلوماسي العربي السفير الكويتي عبد العال القناعي، والسفير العراقي علي العامري، والقائم بالأعمال في سفارة الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي، بالإضافة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر.// انتهى //02:01ت م0269