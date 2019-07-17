المدينة المنورة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأدَّى المصلون في المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم صلاة خسوف القمر اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شهدت جنبات المسجد وساحاته وأدواره حشودا من المصلين من الأهالي والمقيمين وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم .وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب السجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي الذي ألقى خطبة عقب انتهاء الصلاة حثّ فيها المصلين على تقوى الله في السر والعلن والرجوع إليه والإنابة له .وذكر فضيلته أن الله سخر الشمس والقمر لمنافع الناس وليعلموا عدد السنين والحساب وجعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل, وأن الله جعلهما في خدمة الإنسان .وأكد أن من أفضل العبادات إدامة الدعاء والاستغفار, سائلاً الله تعالى أن يدفع عن المسلمين شر البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن .‎// انتهى //03:08ت م0274