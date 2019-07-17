غزة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأصيب خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في قرية أم النصر شمالي قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي القطاع، الرصاص صوب دراجة نارية كانوا على متنها.وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص على الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الحدودي مع الكيان الإسرائيلي، فيما لاتزال تقمع مسيرات "العودة" التي انطلقت منذ نهاية مارس 2018 بشكل عنيف، مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.// انتهى //03:32ت م0276