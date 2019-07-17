القدس المحتلة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأصيب طفل فلسطيني برضوض في رأسه، مساء اليوم، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح من قبل حارس للمستوطنين، في حي مراغة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن حالة من الغضب سادت الأهالي في سلوان بعد الاعتداء على الطفل ميماتي أسعد جابر (5 سنوات).في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، فتى من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت زيد أحمد بعجاوي، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.وفي بلدة سلوان في القدس المحتلة، خطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا بهدم منشأته التجارية.وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال أبلغت مواطنا أنها ستهدم منشأته التجارية الواقعة في حي عين اللوزة، غدا الأربعاء .// انتهى //04:00ت م0277