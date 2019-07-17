عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام في نيوم
الملك يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي
ولي العهد والرئيس الأفغاني يستعرضان جهود مكافحة الإرهاب
السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة.. ونقل المهرجان الوطني للتراث إلى «الثقافة»
المملكة تستقبل مليوني حاج من دول العالم.. وترفض الادعاءات القطرية
الفيصل يلتقي مديري المالية وديوان المراقبة
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة
أمير الباحة: ميزة المنطقة التنافسية الزراعة والسياحة
تدشين معرض عن قصص الصحابة بمكة
السديس: استضافة خادم الحرمين لعدد من الحجاج امتداد لسجله المبارك
وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمةً
رئيس الوزراء الأذربيجاني والصمعاني يبحثان التعاون في المجالات العدلية
«التحالف» يسقط ثلاث طائرات حوثية «مسيرة» استهدفت المدنيين في جازان وأبها
استقبال حجاج تركيا بماء زمزم والورود
غارات جوية تدمّر تعزيزات الحوثيين بناطع.. والميليشيا تضاعف خروقاتها في الحديدة
اليمن: محاولة لإحياء اتفاق ستوكهولم
ضبط أسلحة في إيطاليا
محمد بن زايد: الحفاظ على أمن اليمن من ثوابت الإمارات
«إيسيسكو» تقرّ خطة لحماية المقدسات في القدس الشريف
رسالة عربية وإسلامية للإيرانيين: شمس الحرية ستشرق قريباً
هيومن رايتس: نظام الأسد يمارس العقاب الجماعي
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