الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام في نيومالملك يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابيولي العهد والرئيس الأفغاني يستعرضان جهود مكافحة الإرهابالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة.. ونقل المهرجان الوطني للتراث إلى «الثقافة»المملكة تستقبل مليوني حاج من دول العالم.. وترفض الادعاءات القطريةالفيصل يلتقي مديري المالية وديوان المراقبةأمير تبوك يلتقي أهالي المنطقةأمير الباحة: ميزة المنطقة التنافسية الزراعة والسياحةتدشين معرض عن قصص الصحابة بمكةالسديس: استضافة خادم الحرمين لعدد من الحجاج امتداد لسجله المباركوزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمةًرئيس الوزراء الأذربيجاني والصمعاني يبحثان التعاون في المجالات العدلية«التحالف» يسقط ثلاث طائرات حوثية «مسيرة» استهدفت المدنيين في جازان وأبهااستقبال حجاج تركيا بماء زمزم والورودغارات جوية تدمّر تعزيزات الحوثيين بناطع.. والميليشيا تضاعف خروقاتها في الحديدةاليمن: محاولة لإحياء اتفاق ستوكهولمضبط أسلحة في إيطاليامحمد بن زايد: الحفاظ على أمن اليمن من ثوابت الإمارات«إيسيسكو» تقرّ خطة لحماية المقدسات في القدس الشريفرسالة عربية وإسلامية للإيرانيين: شمس الحرية ستشرق قريباًهيومن رايتس: نظام الأسد يمارس العقاب الجماعي// يتبع //06:02ت م0003