وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جودة الحياة على مدار الساعة ) : يعكس صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة حرص المملـكة بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، على رفع مستوى جودة الحياة وكذلك توفير فرص جديدة لـقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، وهو قرار يسهم في توفير الـسلـع والخدمات للسكان علـى مدار الـساعة، وفي رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وهو قرار يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة الـفرص الـوظيفية وخفض معدلات البطالة، وذلـك عبر تنشيط حركة الأسواق ورفع حركة الـتعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة لكافة شرائح المجتمع، ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة لها عدة عوامل وانعكاسات إيجابا على مختلف مكونات الاقتصاد للدول التي تعمل مؤسساتها التجارية بهذا القرار، وذلك من خلال زيادة نمو الطلب على السلع والخدمات وكذلـك فهي توفر عوامل محفزة للإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الـرأسمالـية، وتمكين الـعديد من الـقطاعات كالـترفيه والـسياحة والنقل والاتصالات، مبينا أنه من المتوقع أن يسهم هذا الـقرار في خلـق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.وواصلت : إن قرار مجلس الـوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يسهم في نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، أيضا في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات، كما أنه يسهم في توفير الـوظائف المباشرة وغير المباشرة، والـدوام الجزئي. كما سيسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنشآت الجديدة مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 . فالدولة تعمل على تخفيض معدلالبطالة من 12.6 % إلى 7 .%وختمت : كما يشتمل الـقرار علـى وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلـك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة.إن القرار يمثل أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة لـلـعمل عبر تعديل الأنظمة والـتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، كما أنه يراعي الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وفي الضوابط التنظيمية للقرار ضمان لنجاح تنفيذه لكي يحقق أهدافه المرجوة وفقالرؤية المملكة.// يتبع //06:02ت م0005