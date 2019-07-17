وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نحن نعمل وهم يكذبون ) : يجئ قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس ، استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة و المدينة، تأكيدا للتسهيلات اللامتناهية التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.وواصلت : ولم تتوقف المملكة عند هذه التسهيلات والخدمات بل جندت كل جهودها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وآخر هذه الجهود توفير مزيد من الإمدادات والمصادر المائية لقاصدي بيت الله الحرام، والمشاعر المقدسة، وسكان مكة المكرمة، بعد أن رصدت الدولة أكثر من 3 مليارات ريال لمشاريع المياه.وبينت : ومع ذلك تجئ أبواق الشر لتروج للأكاذيب، وتفتري زورا على جهود المملكة، وما تقوم به تلك الأبواق يصب في خدمة أنظمة الشر التي تحاول بشتى الوسائل أن تشوش على هذه الشعيرة المقدمة.// انتهى //06:02ت م0006