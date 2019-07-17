الخرطوم 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،دعوة رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل، إلى ميثاق يحكم برنامج الفترة الانتقالية لجميع القوى السياسية التي شاركت في الحراك السياسي ، لتأمين أكبر إجماع حول السلطة الانتقالية، تفادياً للإقصاء والاستقطاب السياسي.واشارت إلى وصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس، إلى صنعاء لبحث المسائل العالقة في اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة مع قيادة ميليشيات الحوثي الإرهابية.وعرجت صحف الصباح على مطالبة بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أمس ، الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الممارسات تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم".وسلطت الضوء على تأكيد منظمة غير حكومية، أن عدد من اجتازوا الحدود البرية التونسية، بهدف العبور إلى أوروبا بحراً، ازداد بواقع ثلاث مرات خلال النصف الأول من العام.// انتهى //09:03ت م0009