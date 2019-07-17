نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //09:25ت م0013