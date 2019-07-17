عام / الأرصاد" تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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