بيروت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسافتُتِحَت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس ، أعمال مؤتمر "دور أجهزة الحماية المدنية في تأمين سلامة المرافق السياحية"، بتنظيم من "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، برعاية وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا حفار الحسن، ممثلة بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري وعدد من السفراء ووفود من دول عربية عدّة.وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان في كلمة في مستهل المؤتمر، أن الأمن والسلامة من أهم المتطلبات الأساسية التي يحتاجها السائح ولذلك جاءت أهمية توافر أجهزة الأمن السياحي في المنشآت السياحية بهدف حماية العناصر الثلاثة التي يقتضيها الأمن السياحي، وهي العنصر البشري، الممتلكات والمنشآت، البيئة المحيطة وبرز دور الأجهزة الأمنية عموما، أجهزة الحماية المدنية بخاصة في تحقيق الأمن السياحي وتأكدت العلاقة الوطيدة بين السياحة والأمن".ولفت الدكتور البنيان إلى أن الجامعة اهتمت بمفهوم الأمن السياحي، وتمثل ذلك بعدد من الإصدارات والرسائل والأطروحات العلمية التي تناولت بالدراسة والتحليل هذا الموضوع ، إلى جانب عدد من البرامج والأنشطة التدريبية.وأوضح أنّ هذه الحلقة العلمية، التي تنظمها الجامعة ضمن الاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية المقرة من مجلس وزراء الداخلية العرب، تأتي امتدادا للتعاون القائم بين الجامعة وهاتين الجهتين العريقتين اللتين هما من الشركاء الإستراتيجيين في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها الأمنية، من خلال عدد من الأنشطة المشتركة التي سعدنا بتنظيمها معا التي نسعى من خلالها لتحقيق تطلعات وآمال أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.// انتهى //10:34ت م0022