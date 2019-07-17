المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واستفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أمس, سير عمل مفتشي الهيئة في مطار الأمير بن محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال موسم حج 1440هـ، والرقابة على شحنات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة من خلال الشحن الجوي، أو التي بصحبة الحجاج للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.وشملت الزيارة جناح "الغذاء والدواء" التوعوي بصالة الحجاج الذي يقدم المختصين من خلاله النصائح اللازمة لرفع مستوى وعي الحاج، في مجالات الغذاء والدواء والاجهزة والمنتجات الطبية، باستخدام تقنيات حديثة.كما التقى الجضعي المتطوعين المشاركين في برنامج "غد التطوعي"، إذ بلغ إجمالي عدد المشاركين لهذا العام بالمدينة المنورة 65 متطوع ومتطوعة، ذوي تخصصات مختلفة منها التثقيف الصحي وسلامة الأغذية والصيدلة، للقيام بمساعدة مختصي الهيئة في توعية الحجاج وقياس مستوى وعيهم بتسع لغات.وعقد رئيس الغذاء والدواء اجتماعاً بمسؤولي الهيئة في المدينة المنورة، واطلع على سير خطة الهيئة في الحج، وجهود مفتشي الهيئة في مراقبة مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية لضمان تقديم أغذية سليمة للحجاج.// انتهى //10:43ت م0024