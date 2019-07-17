ينبع 14ذوالقعدة 1440هـ الموافق 17يوليو 2019م واسناقش مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع برئاسة المحافظ سعد السحيمي خلال اجتماعه أمس, جملة من الموضوعات منها آلية تطوير البناء المؤسسي للجمعية, وتطوير الجانب الاداري والاستثماري للجمعية عن طريق أحد الشركات الاستشارية, وتكوين لجنة للمبادرات الاجتماعية.وتدارس المجتمعون تقرير عن ميزانية الجمعية خلال في النصف الأول من العام 2019م, فيما اعتمد مشروع الحقيبة المدرسية لعام 1441هـ , وتحديد آلية التنفيذ مع الجمعيات الخيرية بالمحافظة لضمان وصولها إلى المستفيدين .// انتهى //11:07ت م0026