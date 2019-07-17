الخرطوم 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسوقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي على وثيقة تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي بين الجانبين.وأوضح المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدًا جديدًا ويسهل الطريق للخطوة الثانية .// انتهى //11:13ت م0028