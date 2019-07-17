الدمام 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستقبل الشيخ المهندس نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم أمس, وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع في جمهورية العراق المهندس نافع عبد السادة والوفد المرافق له، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالدمام.وجرى خلال الزيارة مناقشة آخر مستجدات مشروع الربط بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة كهرباء جمهورية العراق, واستعراض إنجازات الهيئة، ومناقشة الأمور الفنية والقانونية الخاصة بخط الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومحطة الفاو، وكذلك مرئيات وزارة الكهرباء بجمهورية العراق لعقود مشروع الربط الكهربائي، وبيانات النظام الكهربائي شاملًا الربط مع الدول الأخرى، وخيارات نقاط الربط، وخطة جمهورية العراق بالربط الكهربائي مع الدول الأخرى والحاجة الماسة لتنسيق خطط الربط وانسجامها.وتناول الاجتماع الاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة إستراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولًا إلى أوروبا، مع تعزيز فرص الاستثمار في مجال الابتكارات الحديثة التي يمكن أن تواكب الهيئة من خلالها تطورات الطاقة المتجددة والنووية.وعقب الاجتماع أعرب الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بهذه الزيارة, مؤكدًا أن مشروع الربط مع العراق، الذي يأتي ضمن خطة توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، يعد مشروعًا حيويًا وإستراتيجيًا لدول مجلس التعاون، خاصة أن هناك عملًا دؤوبًا لتطوير علاقات الشراكة بين دول المجلس وجمهورية العراق في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم هذه التوجهات من خلال مشروع الربط الكهربائي مع العراق، لذا تعمل الهيئة على تنفيذ مشروع ربط جنوبي العراق، الذي يعد امتدادًا للربط الكهربائي الحالي.من حهته أكد المهندس نافع عبد السادة أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأنموذجًا للتكامل الاقتصادي، كونه أهم مشاريع البنية التحتية المشتركة لدول المجلس، بتوفير الدعم والموثوقية لشبكات كهرباء الدول الأعضاء داعما لمستوى أمن الطاقة الخليجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي.من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها وهي القيام بدورها الريادي لتأمين مصادر طاقة حيوية ولضمان أمن الطاقة لجميع دول المجلس، والذي يعد أحد أهم وأبرز القضايا الحيوية على المستوى الدولي، حيث تركز الخطة المستقبلية للهيئة على توفير المزيد من الخيارات فيما يتعلق بمصادر الطاقة وتحقيق الوفرة التي تغطي تلك الاحتياجات، وذلك ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه بوصفها مؤسسة ريادية في مجالها وإحدى الروافد الداعمة لقطاع الطاقة في المنطقة.وأكد الإبراهيم وجود عمل دؤوب لتطوير مشروع تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، حيث أطلقت منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، التي تهدف إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية، وتوقع زيادة الطلب هذا العام في حجم الطاقة المتبادلة، مشيرًا إلى الزيادة المضطردة والمتواصلة في حجم تبادل تجارة الطاقة خلال السنوات الماضية.وقد زار الوفد العراقي مركز التحكم, شاهد خلالها عرض عن عمل المركز، إضافة إلى زيارة مركز مراقبة الأصول، واطلع خلالها على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وكذلك تقديم عرض عن خطط الهيئة الحالية والمستقبلية، حيث تركز الهيئة خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، وذلك يُعد هدفًا إستراتيجيًا يتفق مع رؤية الهيئة.//انتهى//11:52ت م0037