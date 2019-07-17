بريدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسزار أمين عام وحدة الحج في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص أمس, المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بمنطقة القصيم لمتابعة عمل المركز والاطلاع على جاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن والوقوف على المقر الخاص بمدينة الحجاج والاطلاع على خطة العمل والالتقاء بالفريق المكلف بالعمل في الموقع.واطلع الزوار على البرامج الإضافية التي سيتم تنفيذها في موسم الحج لهذا العام التي تشمل مدينة الحجاج ومطار الأمير نايف ومحطة سار ، مستمعين لشرح عن آلية توظيف واستثمار التوعية الرقمية عبر التطبيقات الذكية وأجهزة التواصل الإلكتروني، التي تحتوي على العديد من البرامج التوعوية لخدمة ضيوف الرحمن المرتادين لمقر فرع الرئاسة التوجيهي.وأوضح الشيخ بلعوص أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند وجه بدعم المقر التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم بست منصات تواصل إلكترونية تحتوي على موسوعة علمية من المواد التوعوية المطبوعة والمقروءة والمسموعة بخمسة عشر لغة عالمية ، وتوفير عربة كهربائية لنقل الحجاج من الباصات إلى المقر التوجيهي وتزويدهم بالمطبوعات واستضافتهم بالمقر.كما اجتمع الشيخ بلعوص خلال زيارته للمنطقة مع مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة ، لمناقشة سير العمل عبر الخطط المعتمدة لمشاركة فرع الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440 هـ بمدينة الحجاج بالقصيم.الجدير بالذكر أن مقر الهيئة التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم شهد خلال السنوات الماضية إقبالًا كبيرًا من الحجاج القادمين من دول الخليج .// انتهى //11:53ت م0038