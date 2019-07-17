القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسبدأت في القاهرة اليوم، أعمال الدورة العادية الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، وبحضور وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الإعلامية، لمناقشة قضايا الإعلام المهمة ورؤاه الإستراتيجية وبحث آليات تطويره.ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشة عدد من البنود والتوصيات التي ناقشها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد يوم أمس بمقر الجامعة العربية.ويأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية والخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي‪، إضافة إلى ‬اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية ‬كما سيتم خلال اجتماعات الدورة الحالية بحث بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج"، حيث يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين. ‬كما يناقش جدول الأعمال خلال هذه الدورة عددًا من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى‪.‬وستشمل المناقشات أيضًا استحداث بند جديد هو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية" وهو مجال جديد للدارسة يهدف لحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.‬ويتركز المحور الفكري للدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب حول دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.وسبق بداية الاجتماع عقد اجتماع تشاوري بين أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب.حضر أعمال اجتماعات الدورة المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام.// انتهى //12:00ت م0039