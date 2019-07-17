اجتماعي / جمعية كفيف تقيم ملتقاها الصيفي بالرياض
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
أقامت جمعية المكفوفين الخيرية " كفيف " بمنطقة الرياض ممثلة بالقسم الرجالي أمس فعاليات " الملتقى الصيفي لمستفيدي الجمعية " .
ويهدف الملتقى الذي أقيم بنادي نجم وحضره 100 شخص للترويح وتنمية مواهب المكفوفين المتعددة في مجالات الشعر والالقاء والإنشاد وغيرها من المهارات .
ويأتي هذا الملتقى إدراكاً من إدارة الجمعية بأهمية الفعاليات الاجتماعية والترويحية وبما يعود على المستفيدين بالفائدة تعزيزاً للروابط وبث البهجة والفرح.
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