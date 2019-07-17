الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأقامت جمعية المكفوفين الخيرية " كفيف " بمنطقة الرياض ممثلة بالقسم الرجالي أمس فعاليات " الملتقى الصيفي لمستفيدي الجمعية " .ويهدف الملتقى الذي أقيم بنادي نجم وحضره 100 شخص للترويح وتنمية مواهب المكفوفين المتعددة في مجالات الشعر والالقاء والإنشاد وغيرها من المهارات .ويأتي هذا الملتقى إدراكاً من إدارة الجمعية بأهمية الفعاليات الاجتماعية والترويحية وبما يعود على المستفيدين بالفائدة تعزيزاً للروابط وبث البهجة والفرح.// انتهى //12:01ت م0040