القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واستسلّم معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئاسة الدورة الـ (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب من معالي وزير الاتصال بجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية حسن ربحي رئيس الدورة (49) للمجلس.جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الخمسين للمجلس التي بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة، بمشاركة معالي وزراء الإعلام ومن يمثلهم من الدول العربية، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.// انتهى //12:27ت م0046