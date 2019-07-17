جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي للوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام (1440هـ) قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي هذا اليوم الأربعاء 1440/11/14هـ بتنفيذ تجربة أمنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بمسار قطار الحرمين السريع، بين رابغ وجدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وقد تم تنفيذ التجربة بنجاح تام ـ ولله الحمد ـ وأظهرت مدى ما تتمتع به العناصر البشرية المشاركة من القوات الأمنية المختصة من كفاءة وقدرة على التعامل مع الأحداث الأمنية ، وما وصلت إليه من مستوى عال من التكامل في أداء المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة .

// انتهى // // للصحف //

12:46ت م

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