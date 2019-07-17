الرباط 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية الأمريكية، المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين، التي انعقدت أمس بالرباط ،لبحث وسائل تطوير أعمق للعلاقات التجارية، وإعطاء دينامية قوية لاتفاق التبادل الحر.وتناقلت الصحف أبرز العمليات التي تقودها القوات العراقية، في المناطق المحادية لسوريا، لمحاربة الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي تنشط في هذه المناطق.وتطرقت إلى قرار الاتحاد الأوربي فرض سلسلة من العقوبات السياسية والمالية، بحق تركيا ردًا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الاقليمية القبرصية، رغم التحذيرات بوقفها.// انتهى //12:54ت م0051