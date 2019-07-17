اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 07ر15 نقطة
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
الكويت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 07.15 نقطة ليبلغ مستوى 88.6136 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25.0 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9.213 مليون سهم تمت من خلال 8399 صفقة نقدية بقيمة 3.34 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.20 نقاط ليصل إلى مستوى 6.4892 نقطة بنسبة 42.0% من خلال كمية أسهم بلغت 9.173 مليون سهم تمت عبر 5028 صفقة نقدية بقيمة 4.14 مليون دينار كويتي.
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