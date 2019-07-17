الكويت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 07.15 نقطة ليبلغ مستوى 88.6136 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25.0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9.213 مليون سهم تمت من خلال 8399 صفقة نقدية بقيمة 3.34 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.20 نقاط ليصل إلى مستوى 6.4892 نقطة بنسبة 42.0% من خلال كمية أسهم بلغت 9.173 مليون سهم تمت عبر 5028 صفقة نقدية بقيمة 4.14 مليون دينار كويتي.// انتهى //13:32ت م0077