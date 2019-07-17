الدمام 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسعقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلًا بقطاع التنمية اليوم، "لقاءً تعريفيًا بمعايير الحوكمة"، شارك فيه مستشار مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن صفوان المهدي، ومدير مشاريع مركز التميز يوسف العيدي، في مقر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مع بث مباشر لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، بحضور مديري ومنسوبي مراكز التنمية بالمنطقتين.وبدأ اللقاء بنبذة مختصرة عن مركز التميز وأهدافه، تطرق بعدها ممثلو المركز إلى عرض المعايير المعنية باللقاء التي تضمنت معيار الامتثال والالتزام، معيار الشفافية والإفصاح، ومعيار السلامة المالية، التي تساعد على تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات الأهلية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المانحين - المتبرعين من الأفراد والشركات - المتطوعين) من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليًا وتنظيميًا وعمليًا، ويساعد في مأسسة وحوكمة العمل في مجالس إدارات هذه الجمعيات من خلال الضبط المالي بتطوير معايير السلامة المالية، والضبط الإجرائي الداخلي من خلال معايير الالتزام والامتثال، وتفعيل دور الجهات المشرفة وكذلك المجتمع في رقابة عمل هذه الجمعيات من خلال معايير المساءلة والشفافية.ويهدف مشروع تطوير معايير الحوكمة إلى دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة المذكورة عبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات، وتعريفها بالمجالات التي تحتاج تطوير، وتخفيف العبء عن الجهات التنظيمية في حث الجهات الخيرية على الالتزام بأفضل الممارسات عبر إشراك المجتمع العام في عملية المراقبة والتشجيع والثواب والعقاب، وتحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خلال إظهار التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والالتزام والامتثال عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية.وتميز اللقاء بالنقاش والاستماع إلى الملاحظات والتطبيق على بعض نماذج المعايير والمؤشرات لوضع آلية مناسبة والرد على الأسئلة والاستفسارات.ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة من وكالة التنمية وفروع الوزارة و مراكز التنمية في مشروع حوكمة المنظمات غير الربحية والذي يعد ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وأحد برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى//13:41ت م0078