الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق17 يوليو 2019 م واستواصل وزارة الصحة أنشطتها وحملاتها التوعية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم, حيث أصدرت سلسلة فيديوهات توعوية "للإسعافات الأولية", قامت بنشرها عبر حسابها في تويتر واليوتيوب، أوضحت من خلالها الطريقة الصحيحة للإسعاف الأولي للتعامل مع حالات مختلفة.واشتملت هذه الفيديوهات على الطرق الصحيحة للتعامل مع إسعاف الغريق, وكذلك إسعاف المصاب بانخفاض السكري، وإسعاف المصاب بنوبات الصرع، وكذلك الطرق الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الغصة، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع حالات الرعاف, كما نشرت الصحة فيديو تعريفي لأشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية وقامت بتصحيحها.يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //13:46ت م0079