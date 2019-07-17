أبها 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسبدأت أمانة منطقة عسير باستكمال مشروع سفلتة وإنارة طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك و النميص بطريق الملك عبد الله شرق مدينة أبها.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تكلفة المشروع قدرت بـ 15.960.000 مليون ريال، مشيرًا إلى أن أعمال السفلتة تأتي امتدادًا لمشاريع الأمانة التي تم إنجازها بعدد من الأحياء والمخططات بأبها.يذكر أن أمانة عسير أنهت مؤخرًا مشاريع إعادة تأهيل و صيانة وسفلته لعدد من مخططات وأحياء مدينة أبها وضواحيها.// انتهى //13:46ت م0080