المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17يوليو 2019 م واسقام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان المطوع اليوم, يرافقه مدير العمليات بالرئاسة العامة الشيخ إبراهيم عسيري, بمتابعة سير العمل في المراكز التوجيهية, ونقاط التوزيع, ومركز التوعية الرقمية بالشهداء, وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة النبوية.وأكد المطوع أهمية استقبال زائري المراكز التوجيهية بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن, والحكمة, ولين الجانب الذي يبين نهج هذه البلاد المباركة القائم على الشريعة السمحة, مشيراً إلى أن ما تقدمة المملكة لضيوف الرحمن من خدمات وتجهيزات وكوادر بشرية يترجم توجيهات وتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لتقديم أقصى الخدمات لضيوف بيت الله لأداء نسكهم على أكمل وجه.// انتهى //13:47ت م0081