الرياض 14 ذو القعدة1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسعقدت لجنة المختصين بالإعلام البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الاجتماع المشترك الرابع اليوم بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.وجرى خلال الاجتماع استعراض مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" للتعاون في مجال الإعلام البترولي بعد توقيعها، كما ناقش الاجتماع عددا من مجالات التعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين، ومناقشة مقترح دولة الكويت بشأن خطة العمل المشتركة المستقبلية بين لجنة المختصين بالإعلام البترولي بدول المجلس ومنظمة "أوابك".// انتهى //13:55ت م0084