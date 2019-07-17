نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسنفذت أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خلال هذا الأسبوع عددًا من الأنشطة والفعاليات، وذلك ضمن برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد ووقت مفيد".وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة.وأبان مدخلي أن المسار التدريبي بنادي الحي بالثانوية الثالثة عشرة للبنات قدم دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان "البرمجة باستخدام المايكروبيت" بالتعاون مع نادي المايكروبيت ، وتفعيل برنامج "صديقة الحاسوب" الهادف لتدريب طالبات المرحلة الابتدائية على الاستخدام الأمثل لتطبيقات الحاسب الآلي وتعلم أساسياته، كما قدم نادي الحي في ابتدائية الإمام مسلم دورة الخطيب المفوه، ودورة فن التعامل مع الآخرين، وذلك ضمن المسار التدريبي، فيما نفذ نادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات ضمن المسار الترفيهي برنامج "كرنفال اللغة الإنجليزية" لتعليم الصغيرات الحروف والأعداد بطرق مرحة وممتعة، ونظم حملة تبرع تحت عنوان "ملابسك صدقة" للبحث عن الأجر بالتبرع بالملابس الجيدة الفائضة للمحتاجين وذلك ضمن المسار التطوعي، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات التصوير الاحترافي بالأجهزة المحمولة الذكية" .كما نفذ نادي مدرسة الحي بمحافظة حبونا دورة تدريبية في العمل التطوعي ، ودورة تدريبية في الرسم والتضليل بقلم الرصاص ، كما قدم نادي الحي بمتوسطة الطبري برنامج تدريبي في فنوان رياضة الكاراتيه، دورة في تعلم اللغة الانجليزية وبرنامج مكافحة التدخين ، أما نادي الحي بمتوسطة نهاوند فقدم دورة في الإسعافات الأولية ودورة في الفن التشكيلي ، وقدم نادي الحي بثانوية ابن خلدون دورة في مهارات التفكير الإبداعي ، ودورة في فن التصوير ، ومحاضرة توعوية عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ، أما نادي الحي بثانوية الحديبية بمركز المشعلية فقدم دورة بعنوان صيانة السيارات ودورة بعنوان "أساسيات الحاسب الآلي" ، وبرنامج بعنوان "الزامل والشرح" حول الرقصات والألعاب الفلكلورية بالمنطقة ، وقدم النادي الكشفي دورة في المعالم السياحية بالمنطقة ، ومسابقة نصب الخيام ، ومحاضرة توعوية لكيفية التخلص من السمنة ، وبرنامج ترفيهي بعنوان "فنجال وعلوم رجال" ضمن المسار الترفيهي ، وقدم نادي الحي بالابتدائية الثالثة عشرة للبنات ضمن المسار التدريبي والتقني دورة "البرمجة بنظام البايثون" ودورة "فن كتابة قصص الأطفال" ضمن المسار الترفيهي ودورة "تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال" ضمن المسار التدريبي التعليمي.وأكد مدخلي أن تعليم المنطقة يسعى من خلال برامج هذه الأندية إلى تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، إلى جانب مشاركة أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.// انتهى //13:56ت م0085