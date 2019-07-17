الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسثمّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور/ خالد بن عبد المحسن المحيسن، موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن الموافقة على هذا النظام تأتي استمراراً لنهج القيادة الرشيدة في دعم جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مما سيعزز دور الهيئة والجهات المختصة في تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية المال العام والمحافظة عليه.وأكد المحيسن أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي امتداداً للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، والتي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافة الى ما نص علية النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه.وأوضح المحيسن أن الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد وتطبيق التعاملات الالكترونية في المشتريات الحكومية.وفي ختام تصريحه أعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تحظى به "نزاهة" من دعم القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //14:07ت م0088