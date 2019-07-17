الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسافتتح المشرف العام على برنامج موهبة الإثرائي الصيفي بمدارس منارات الرياض عبد الرحمن المجلي "برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 م" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع "موهبة" ويستمر حتى 29 من ذي القعدة الجاري، وذلك بالتعاون مع مدارس منارات الرياض بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون موهبي مدارس مدينة الرياض الابتدائية والمتوسطة.وأكد رئيس البرنامج طارق الزامل أن مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع حرصت على إقامة هذا البرنامج، إيماناً منها أن الموهوبين في حاجة إلى رعاية متميزة، والتي تتطلب توفر عنصرين مهمين،وهما المعلم المتخصص في التدريب على برامج موهبة، والعنصر الثاني المدرسة النموذجية في مبناها ومعاملها ومختبراتها وادارتها ومختلف القوى البشرية العاملة فيها.وأشار إلى أن محتوى برنامج موهبة 2019 يركز على المجالات العلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية، ومجموعة الخبرات، وكل ما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع تطلعات القيادة نحو النماء والتطور الحضاري في المجالات كافة، من خلال العمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030م.من جانبه بين نائب رئيس البرنامج سليمان فتح الله، أن البرنامج شمل البنين والبنات، حيث سيقدم عدة مسارات نوعية وإثرائية علمية في الاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب، والأحياء، والهندسة، وغيرها من العلوم والمهارات المختلفة التي تكسب الطالب الموهوب المعرفة والتعلم الممتع.وأضاف أن البرنامج سيشارك فيه نخبة من الكفاءات والمدربين المهتمين بصقل الموهبة والإبداع بمرافق وأدوات ووسائل علمية حديثة هيأتها مدارس منارات الرياض المستضيفة للبرنامج هذا العام، الذي يستمر لثلاثة أسابيع ويشارك فيه حوالي 230 طالباً و240 طالبة.وأردف أن برامج موهبة الإثرائية المحلية تهدف إلى مساعدة الطلاب في الانطلاق والمشاركة في تحقيق الإنجازات، من خلال الفعاليات المتعددة التي ترعاها وتقدمها مؤسسةالملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" داخل وخارج المملكة، كالبرامج الإثرائية الدولية، والأولمبياد الوطني والدولي، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية والمسابقات.// انتهى //15:10ت م0116