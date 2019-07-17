الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسالتقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه اليوم، أعضاء فريق العمل الاستشاري المكلف بدراسة استيراتيجيات التخطيط والتطوير الشامل لمدينة الرياض من منسوبي هيئة تطوير مدينة الرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من المحاور التي تسهم في تحقيق أهداف العمل الامني بالمشروعات التطويرية لمدينة الرياض والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يواكب التطلعات لتحقيق أهداف رؤية (2030).حضر اللقاء نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض للتخطيط والتطوير العميد دكتور عواض بن سالم النفيعي وممثل هيئة تطوير مدينة الرياض مدير إدارة متابعة المشاريع والبرامج الاقتصادية المهندس محمد بن غيث الغيث،// للصحف // // انتهى //15:11ت م0117