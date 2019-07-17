نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، دورة تدريبية بعنوان " فن القيادة ومهارات التعامل مع الآخرين"، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز التدريب و الابتعاث للبنات بالمنطقة.وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة نورة ساري على مدى 3 أيام، إلى التعريف بمفهوم فن القيادة وإبراز الدور القيادي، وتنمية مهارات المتدربة في التعامل مع الآخرين والشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، وتزويد المتدربات بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الآخرين، والمفهوم العام للسلوك الإنساني وصفاته ودوافعه ونتائجه، وتحليل السلوك الإنساني والتعامل النفسي، وكيفية السيطرة على العقلية في التعامل، ومناقشة مهارات الاتصال ( التعبير ـ الإنصات ـ التغذية العكسية )، ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي، وتحقيق فعالية هذا التعامل وصقل مهارات المتدربات وتنميتها فيما يتعلق بعملية الاتصال وتوظيفها في المناهج الدراسية، وإعداد أوراق عمل حول استراتيجيات فن القيادة ومهارات التعامل مع الآخرين.// انتهى //15:14ت م0118